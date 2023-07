Entidade quer paralisação de obras irregulares em Vicente Pires

CB Correio Braziliense

28/06/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF - Colônia Agricula Vicente Pires, risco de especulação imobiliária e a grilagem de terras. Condomínio na rua 6 que teve suas casas derrubadas pelo DF Legal. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), por meio da associação de moradores do Setor habitacional Vicente Pires entrou com Ação Civil Pública e pedido de Tutela Antecipada contra o Governo do Distrito Federal. Na ação, os moradores da região pedem a paralisação de todas as construções de prédios em Vicente Pires com embargos, multas, cortes de água e energia e proibição de instalação de energia através da Neoenergia e água através da Caesb em todas as construções em andamento.

No pedido à Justiça, os moradores pedem a demolição de todos os prédios em construção que tem mais de três andares e a proibição da venda de apartamentos em Vicente Pires, por causa das várias irregularidades que existem na região, como falta de licenciamento, invasão de calçadas e ruas, obras sem qualidade e com risco iminente aos moradores que passam a habitar tais imóveis, que ocorrem sem nenhum tipo de fiscalização.



No documento, os moradores afirmam que existem várias obras na região, cerca de 750 projeções sendo erguidas de maneira irregular em terrenos públicos e que não há nenhum tipo de fiscalização por parte do poder público nos locais, deixando a população em situação de risco.

“Há omissão Estatal, tendo em vista a ausência de fiscalização dos órgãos competentes, que possuem conhecimento da situação desastrosa e nada fazem para combater o crescimento irregular em toda a região de Vicente Pires”.