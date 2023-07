Começam obras para reforma do Centro Obstétrico do HRPL

CB Correio Braziliense

Para melhor atender à comunidade de Planaltina, o Centro Obstétrico (CO) do Hospital Regional de Planaltina (HRPL), passará por reforma. A obra no espaço já foi iniciada e passa pelo pelo bloco cirúrgico e pelas unidades de pré-parto e pós-parto. Enquanto o local estiver sendo reformado, os serviços serão realizados no centro cirúrgico do hospital para que não haja nenhum tipo de interrupção no atendimento.

“Os partos cesáreos e demais procedimentos cirúrgicos serão realizados no centro cirúrgico do hospital, enquanto o bloco cirúrgico do CO estiver fechado”, explica a supervisora de enfermagem do Centro Obstétrico do HRPL, Roberta Anjos. “Fizemos remanejamento do espaço interno para que seja mantida em funcionamento a mesma quantidade de leitos existentes no momento, que são oito”, detalha.

A renovação da área inclui melhorias em três salas cirúrgicas, quatro leitos de recuperação pós-anestésica, sala de cuidados com recém-nascidos e oito leitos das unidades PPP (pré-parto). Além disso, haverá restauração de banheiros, sala de limpeza e ampliação do expurgo — local exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e destinado a materiais que foram utilizados nos procedimentos cirúrgicos.

Também está prevista a construção de um posto de enfermagem e uma sala de medicação, instalações que otimizam os atendimentos. “Atualmente, a medicação ocorre no pronto-socorro da clínica médica. Quando as pacientes forem medicadas aqui no Centro Obstétrico, a assistência será mais rápida. A renovação visa melhorar o ambiente, a estrutura física, dando mais conforto e qualidade às parturientes e às pacientes ginecológicas”, acrescenta a supervisora de enfermagem.

Padrão ouro

Em média, 130 partos normais e mais de 90 cirurgias obstétricas e ginecológicas ocorrem, mensalmente, no Centro Obstétrico do Hospital Regional de Planaltina.

As intervenções, além de melhorar a prestação de serviço na unidade hospitalar, cumprem exigências para que o HRPL siga com o padrão ouro na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (Ihac). A credencial é conferida pelo Ministério da Saúde como um selo de qualidade aos locais que atendem a dez passos para o sucesso do aleitamento materno, instituídos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os benefícios múltiplos da iniciativa também são esperados pelos profissionais do setor. “Essa entrega possibilitará um atendimento ainda mais humanizado para as nossas pacientes e seus familiares. Estamos animados com a reforma, pois possibilitará melhor desempenho no serviço prestado”, reforça a diretora do HRPL, Keyla Blair.

