Biblioteca Monteiro Lobato promove ação com muita história e literatura

A Biblioteca Monteiro Lobato oferece na terça-feira (25/7) uma contação de histórias - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Uma programação de férias com muita literatura para a comunidade. A Biblioteca Monteiro Lobato, localizada no Setor Educacional de Planaltina, oferece na terça-feira (25/7) uma contação de histórias. O evento começa às 19h e tem apoio da Regional de Ensino, além de fazer parte do projeto Barulho Cultural, responsável por promover oficinas de arte, gravura, pintura e colagem.



Coordenadora da Biblioteca, Karla Ribeiro ressalta a importância da leitura nessa faixa etária. Segundo ela, ouvir e conhecer essas histórias ajuda e incentiva a criançada a ler e investir em livros. A partir desse universo da oralidade, o público infantil consegue imergir na imaginação e desenvolver a memória.

Essa será a primeira vez em que atividades como essa serão feitas durante as férias.

E a encarregada disso será Letícia Moura. A contadora de histórias presente no evento, que deve terminar na quinta-feira (27/7). Integrante da Academia Brasileira de Contação de Histórias, escolheu para a noite contos populares.

O objetivo, de acordo com ela, é fazer com que a comunidade tenha a curiosidade despertada o suficiente ao ponto de colher alguns dos 30 mil exemplares que estão disponíveis. Além disso, mira uma nova rotina, longe das telas e com um contato maior com a cultura. Em frente à Feira de Planaltina, a Biblioteca Monteiro Lobato já existe há 45 anos. Para mais informações, é possível acessar as redes sociais do espaço.