Jornalista é encontrado desmaiado e com ferimento na cabeça; estado é grave

O jornalista Jair Wilson de Farias está internado em estado grave no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) após ser encontrado desmaiado no chão do estacionamento da Igreja Paróquia Santa Luzia, em Samambaia Sul. A família desconfia que o comunicador tenha sido vítima de um assalto, uma vez que os documentos pessoais, o celular e a carteira não foram encontrados. O caso é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia.

Jair foi encontrado por um pedestre na noite de domingo (16/7). À polícia, o homem relatou que havia acabado de chegar na festa julina, no estacionamento, quando avistou o rapaz desmaiado. Ele chegou a procurar pelos documentos no bolso do jornalista, mas encontrou apenas a chave do carro dele.

Com receio de que o veículo fosse furtado, o próprio homem levou o automóvel até à delegacia e relatou a situação aos policiais. Jair foi socorrido pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e levado às pressas ao HRC.

Ao Correio, Maya Maria, amiga da família, relatou que os médicos informaram que Jair tinha um ferimento na cabeça. Ele deu entrada no hospital como desconhecido e a família só tomou conhecimento ontem. “A esposa dele achou estranho, porque não estava conseguindo falar com ele ao celular. Ela chegou a puxar as imagens das câmeras do prédio, não viu nada. Hoje (ontem), informaram que ele estava no HRC”, afirmou.

Jair está internado e entubado na sala vermelha do hospital. O quadro é delicado. No começo da noite de ontem, os médicos retiraram a sedação para conferir a reação do jornalista. “Não sabemos de fato se foi um assalto ou alguma queda. Vamos aguardar a investigação”, finalizou Maya.

