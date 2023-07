Polícia Rodoviária apreende 1.250 munições em ônibus na BR 060

JC João Carlos Silva*

PRF apreende munição na BR 060, nesse fim de semana - (crédito: PRF)

Na última sexta-feira (21/7), foram apreendidas 1.250 munições no km 13 da BR 060 em um ônibus que partia de Goiânia com destino ao Nordeste. A Polícia Rodoviária Federal parou o veículo durante uma operação de fiscalização. Além das munições, foram apreendidas 1.500 espoletas.

Todo o material recolhido foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no Recanto das Emas, onde a ocorrência foi apresentada. Segundo a PRF, não houve prisão no momento da abordagem pois a caixa estava no compartimento de encomendas



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel