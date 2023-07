Conheça a trajetória da nova apresentadora do DF Alerta

JA José Augusto Limão *

A entrevistada da edição especial do CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta segunda-feira (24/7) foi Nikole Lima, que retornou ao comando do DF Alerta após três anos. Ao jornalista Lucas Móbille, Nikole falou sobre a trajetória profissional até chegar ao comando de um dos maiores jornais de notícias do DF, e os desafios que espera enfrentar nesta nova fase da carreira.



Natural de Araxá, em Minas Gerais, Nikole Lima chegou em 2007 à capital federal para estudar jornalismo. Para pagar a faculdade, ela trabalhava como garçonete. “Não conhecia ninguém aqui em Brasília, comecei a bater nas portas de todas as emissoras. Até que a Simone Souto (da TV Brasília) recebeu o meu currículo e, junto com o Luiz Eduardo, me contratou", lembra. A jornalista iniciou a trajetória na TV Brasília como estagiária e foi subindo de cargo até alcançar o comando do DF Alerta. “A bagagem que conquistei nessa época do DF Alerta da madrugada, dos crimes, de entrar nas comunidades, de conhecer cada cantinho do DF e Entorno me fez crescer muito profissionalmente”, pontua.

Com grande carinho por parte da audiência, Nikole conta que adora o contato direto com a população e agradece as mensagens de carinho que tem recebido após sua volta. “Então não faz sentido ficar longe de quem realmente faz a notícia, que é o povo. Estamos aqui só para ser porta-voz e representar essas pessoas como numa missão”, salienta. A jornalista destaca que os primeiros passos no DF Alerta, há 11 anos, não foram fáceis. Ela teve que enfrentar o machismo e a desconfiança. “Muitas mulheres chegam para mim e falam que eu represento elas. E se eu consegui chegar aqui, elas também conseguem, valeu a pena ter passado por tudo isso”, diz.

A mineira frisa que esse período fora das telas da TV Brasília foi um momento de aprendizado e volta mais preparada para assumir o DF Alerta. “Nem parece que eu fiquei tanto tempo fora, foram três anos, parece que eu saí e parei para tirar umas férias, fui lá, conheci algo novo, me diverti, mas eu voltei para um lugar que é meu, que é a minha casa”, explica. Nikole reforça que está com a expectativa muito alta para voltar em alto nível e continuar com sua autenticidade no programa.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel