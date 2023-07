Quase 900 motoristas flagrados usando o celular enquanto dirigem no DF

CB Correio Braziliense

Polícia Militar do Distrito Federal - (crédito: Andre Borges/Agência Brasília)

Na tarde desta segunda-feira (24/7), a Polícia Militar do Distrito Federal divulgou um balanço de sua atuação no trânsito da capital do país, entre os dias 17 e 23 de julho. De acordo com os dados revelados, 898 motoristas foram flagrados utilizando o celular enquanto dirigiam.

Vale lembrar que há dois enquadramentos possíveis de autuação para quem usa o celular no trânsito, de acordo com o Art. 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O primeiro é dirigir usando o celular, que é infração média, com multa de R$ 130,16. O segundo, dirigir segurando ou manuseando telefone celular — Parágrafo único incluído pela Lei nº 13.281, de 2016 —, é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47.

Além disso, a PMDF surpreendeu 510 motoristas dirigindo sob efeito de álcool nas ruas do DF. O Art. 165 do CTB define o delito como uma infração gravíssima, cujas penalidades são multa e suspensão do direito de dirigir por um ano, podendo levar o condutor à perda da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Outros flagrantes

A PMDF também flagrou 147 pessoas dirigindo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 16 veículos estacionados em vagas destinadas ao idoso, 10 em vagas para pessoas com deficiência, além de 36 passageiros em transporte irregular (piratas). Confira o balanço total da PMDF:

Balanço da atuação da PM no trânsito do DF, entre 17 e 23 de julho. (foto: Divulgação/PMDF)

Em nota, a Polícia Militar reafirmou o compromisso em garantir a segurança diária e a ordem no trânsito, realizando ações de fiscalização eficientes e promovendo a educação para um trânsito mais seguro. “Essa fiscalização rigorosa visa impedir a condução de veículos por pessoas não aptas e garantir a segurança de todos os usuários das vias”, destacou o texto da PMDF.