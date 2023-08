Traição teria motivado assassinato de advogado pelo cliente em Alexânia

CB Correio Braziliense

Advogado da Prefeitura de Alexânia (GO), Charlesman da Costa Silvano - (crédito: Redes sociais)

Investigações da Polícia Civil de Goiás apontam que o assassinato do advogado Charlesman da Costa Silvano, 37 anos, ocorrido nesse sábado (12/8) em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, teria sido motivado pelo sentimento de ciúmes de um cliente. O suspeito de tê-lo matado foi preso pela polícia goiana.

De acordo com informações obtidas pelo Correio, a esposa do rapaz disse a ele ter tido um caso amoroso com Charlesman, no ano de 2019, quando seu marido estava preso por tráfico de drogas. Nessa época, Charlesman já defendia o homem. A revelação foi feita na sexta-feira (10/8). Ao contar a história para o marido, ela disse que o rapaz ficou “transtornado” e “passou a noite cheirando cocaína”.

Além de advogado do homem preso, Charlesman defendia a prefeitura de Alexânia. Ele também era primo do prefeito do município, Allysson Silva Lima (PP-GO).

Na manhã de sábado, o cliente contatou Charlesman e combinou de encontrá-lo no Setor Clube Nova Flórida. Segundo a polícia, quando o advogado chegou ao local, o homem efetuou uma série de disparos de arma de fogo e fugiu.

A polícia, então, foi acionada e iniciou a procura pelo suspeito de assassinar Charlesman. A corporação tomou como base relatos de uma pessoa que afirmou ter presenciado o crime. Segundo a testemunha, o homem usava uma jaqueta preta e se deslocava com uma moto vermelha.

Prisão

Esse relato e a checagem das mensagens no celular de Charlesman foram suficientes para a polícia concluir que o então cliente do advogado era o responsável por matá-lo. Os policiais foram procurá-lo na casa da mãe, onde foi encontrada a jaqueta e a moto vermelha descrita pela testemunha.

O homem tentou resistir à prisão, empurrando um dos militares e apontando uma faca. Porém, os policiais atiraram na perna dele e o levaram preso. A arma do crime, segundo o suspeito de matar Charlesman, estava com um amigo.

O homem, então, passou o endereço deste amigo aos policiais, que foram recebidos com tiros efetuados por quatro homens que estavam no local. Um dos suspeitos conseguiu pular um muro e fugir, os outros três foram alvejados e um morreu.

Segundo a polícia, a suspeita é que todos façam parte da organização criminosa do cliente de Charlesman.