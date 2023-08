Homem que matou ex em frente à escola do filho vira réu

CB Correio Braziliense

A ação penal contra Gedeon da Conceição foi apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça Criminal e do Júri de São Sebastião - (crédito: Fotos: arquivo pessoal)

Acusado de matar a ex-companheira com uma chave de fenda, Gedeon da Conceição, 37 anos, virou réu nesta segunda-feira (14/8). A justiça recebeu a denúncia pelo feminicídio de Deyliane Alves Santos Conceição, 34 anos, que foi vítima do ex no último dia 3 de agosto. A ação penal foi apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça Criminal e do Júri de São Sebastião, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), no dia 9 deste mês.

O réu responderá por homicídio quadruplamente qualificado: motivo torpe, uso de meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Além disso, ao cometer o crime, Gedeon também descumpriu medida protetiva de urgência, o que pode aumentar a pena em caso de condenação, segundo o MPDFT. O autor vai responder ao processo preso.

Gedeon e Deylilane se relacionaram por 15 anos e tiveram um filho. O casal estava separado desde 2021, mas o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a auxiliar de cozinha de morte. A vítima tinha medidas protetivas contra ele devido ao histórico violento. Ele chegou a ser preso três vezes por descumprimento.

Crime

Após deixar o filho de 10 anos do casal na escola, em São Sebastião, Deylilane foi surpreendida pelo por Gedeon, ainda na calçada do colégio. O jardineiro a atacou e a golpeou com uma chave de fenda. Um motorista de transporte escolar testemunhou o momento. Segundo depoimento da testemunha na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), responsável pelo caso, os dois discutiam de forma ríspida até que o homem puxou a chave de fenda de uma pequena bolsa.

De acordo com os relatos, a auxiliar de cozinha tentou correr do ex-companheiro, mas o autor conseguiu alcançá-la. O motorista escolar ressaltou que tentou ajudar e gritou por socorro, mas não conseguiu impedir o crime brutal. O autor tentou fugir, mas foi perseguido e capturado pelos populares.

A vítima foi socorrida e levada para a unidade de pronto-atendimento (UPA) de São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos. Ao ser preso em flagrante, Gedeon admitiu ter golpeado a ex-companheira, alegando que ela não o deixava ver o filho.