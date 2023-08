Inscrições para curso do Correio vão até esta sexta-feira (18/8)

Correio Braziliense

Selecionados para o curso vão interagir com a redação - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Termina hoje o prazo para inscrições no curso Jornalismo na Prática, promovido pelo Correio. Voltado para estudantes do último ano de jornalismo e jornalistas recém-formados, o programa tem como foco a cobertura na área de Saúde, com dicas e informações sobre temas como o funcionamento do sistema de saúde pública, pesquisas de medicamentos, informação científica na área, saúde complementar e doenças prevalentes no país.

No total, estão sendo oferecidas 20 vagas, com processo seletivo em nível nacional, sendo que 10 são reservadas para moradores do Distrito Federal. Os selecionados de outros estados receberão ajuda de custo.

O programa é gratuito e ocorrerá entre 11 de setembro e 10 de novembro, na modalidade híbrida. As cinco primeiras semanas serão de atividades remotas. O restante será presencial, com aulas ministradas na sede do Correio, em Brasília.

Seleção

O processo seletivo é dividido em duas etapas. Na primeira, realizada no momento da inscrição, os candidatos têm que sugerir uma reportagem na área de Saúde, detalhar as fontes a serem entrevistadas e apontar como a pauta pode ser desenvolvida em diferentes formatos.

Os selecionados para a segunda etapa passarão por dinâmica on-line e terão que produzir texto jornalístico sobre um tema divulgado no dia. O resultado será publicado em 1º de setembro, nas redes sociais do jornal. O curso é patrocinado pela Interfarma, associação que reúne a indústria farmacêutica e de pesquisa.