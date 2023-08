Darcianne Diogo Júlia Eleutério

Homem é preso por ameaçar juíza do TJDFT após condenação - (crédito: Material cedido ao Correio)

Os policiais civis da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) prenderam preventivamente, nesta quarta-feira (16/8), um homem de 28 anos. Frederico Aparecido Rodrigues Silva teria ameaçado uma juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no dia 11 de agosto, após uma condenação na área civil.



Depois de ter sido condenado, o homem ficou indignado. No mesmo dia da decisão judicial, ele teria ligado no telefone fixo da Vara Cível e perguntado ao servidor que atendeu se a magistrada estava presente. Diante da resposta negativa, o suspeito proferiu diversas palavras de baixo calão e ameaças direcionadas à juíza. Ao fim da ligação, o homem disse que a magistrada "não sabia com quem estava falando".

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), as investigações identificaram o suspeito e foi possível verificar que ele tinha diversas ocorrências de ameaças, injúrias e porte de faca, além de quatro procedimentos judiciais relacionados a esses crimes.

Por ter ameaçado a juíza, o investigado pode ser condenado pelos crimes de coação no curso do processo — com pena de um a quatro anos —, por desacato — com pena de seis meses a um ano —, e por injúria — com pena de um a seis meses.