Festclown tem programação com 25 espetáculos e oficinas gratuitas

Raquel Lima*

O Festclown é o maior festival de palhaçaria da América Latina - (crédito: Felipe Menezes/SESC-DF)

Artistas locais e trupes consagradas, nacional e internacionalmente, vão tomar conta do palco e do estacionamento do teatro Nilton Rossi, no Sesc Ceilândia, entre os dias 24 e 27 de agosto. O evento é gratuito e aberto ao público, que poderá conferir mais de 20 espetáculos, palestras, rodas de conversas e oficinas.

Durante os quatro dias de eventos, mais de 60 artistas vão se apresentar tanto dentro do teatro, como na estrutura que será montada no estacionamento da unidade. A programação está bem diversificada, com espetáculos para todos os públicos: crianças, jovens, adultos, profissionais das artes e estudantes de palhaçaria.

Na edição 2023 do festival, algumas trupes se apresentam em instituições sociais, comunidades próximas ao Sesc Ceilândia como Sol Nascente e Pôr do Sol e Morro dos Macacos e hospitais da rede pública do DF: Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB).

Os ingressos estarão disponíveis a partir da próxima semana. Haverá duas formas para a retirada — pelo Sympla e na bilheteria do teatro. Serão distribuídos para os espetáculos que ocorrem dentro do teatro. Para os demais espaços, o acesso será livre e sem necessidade de retirada de ingressos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel