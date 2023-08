Detran-DF atento para renovação dos certificados de veículos

Correio Braziliense

Em toda fiscalização e blitz, os motoristas terão de apresentar ou o CRLV impresso ou a versão digital ao lado da carteira de habilitação - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

As próximas semanas devem ser de alerta para os motoristas em relação às datas dos prazos finais para obtenção do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e) 2023, que vão de 30 de setembro até 31 de dezembro.

Por meio da instrução normativa 626, de 11 de agosto, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou esses prazos e lembrou que, desde 2021, o certificado de licenciamento é emitido apenas no formato digital.

Para obter o documento, o proprietário precisa pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a taxa de Licenciamento anual e quitar multas que estejam pendentes. Após a quitação, o dono deve emitir o CRLV-e pelo portal de serviços do Detran (portal.detran.df.gov.br) ou pelo aplicativo digital do Detran. Também pode ser obtido pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito(CDT), do governo federal.

Os motoristas precisam andar ou com uma versão impressa do CRLV ou mostrar o CLRV digital em casos de blitz ou inspeções, junto com a carteira nacional de habilitação. A partir desses prazos, se o motorista no DF não tiver tal certificado em dia, corre o risco de ficar sujeito a infrações, pagamento de multas e, em casos mais graves, até em apreensão do veículo.







Cronograma



Confira o prazo para a renovação do licenciamento anual dos veículos no Distrito Federal:

Finais da placa 1 e 2 - prazo final para renovação até 30 de setembro.

Finais da placa 3, 4 e 5 - prazo final para renovação até 31 de outubro.

Finais da placa 6, 7 e 8 - prazo final para renovação até 30 de novembro.

Finais da placa 9 e 0 - prazo final para renovação até 31 de dezembro.



