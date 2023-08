Ibaneis nomeia primeira-dama para cargo em conselho de políticas públicas

Pablo Giovanni

A decisão deve sair em edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) nomeou a primeira-dama, Mayara Noronha, no Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental (CPPGG). A informação foi confirmada pelo chefe do Executivo local ao Correio.

O CPPGG foi instituído em um decreto de 2019, sendo composto por 10 líderes, cinco de secretarias do DF e outros cinco representantes da sociedade civil. Mayara atuará na área de assistência social, de forma voluntária — sem remuneração. A decisão deve sair em edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de sexta-feira (18/8).

Advogada, Mayara retorna ao governo do DF, após ter deixado o cargo de secretário de Desenvolvimento Social, em 12 de agosto do ano passado. No período em que esteve no governo — quase dois anos e meio —, esteve à frente de programas sociais, principalmente no combate a pandemia de covid-19 na capital federal.