Traficantes que vendiam drogas em condomínio de Arniqueiras são presos

Darcianne Diogo

Operação prendeu quatro traficantes - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis do Distrito Federal desarticularam um grupo especializado na venda de drogas em Arniqueiras e prenderam quatro homens nesta quinta-feira (17/8). Os traficantes usavam o WhatsApp para anunciar os entorpecentes e marcar o ponto de entrega, que ficava em um condomínio da região.

Segundo as investigações, toda a negociação das drogas era feita pelo aplicativo de mensagens. A entrega do entorpecente era feita no condomínio de Arniqueiras. Os policiais conseguiram chegar ao endereço e constataram que as substâncias eram escondidas em uma vegetação, a poucos metros de uma piscina. No esconderijo, os policiais encontraram meio quilo de haxixe, 350g de md, 103 comprimidos de ecstasy, cocaína escama de peixe e meio quilo de maconha.

A operação foi coordenada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e contou com o apoio dos agentes da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e da Divisão de Operações Especiais (DOE). Os investigadores cumpriram ainda seis mandados de busca e apreensão. Os quatro presos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.