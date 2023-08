Família de personal morto a tiros consegue arrecadar dinheiro para funeral

Darcianne Diogo

Personal trainer Alef Vogado, 29 anos, é morto a tiros em Ceilândia - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A família do personal trainer Alef Vogado, 29 anos, conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para arcar com os custos funerários do rapaz, que foi assassinado a tiros no Setor O, na noite dessa quarta-feira (16/8).

Alef será velado na manhã desta sexta-feira (18/8), na Paróquia Senhor Bom Jesus, na EQNO 11/13. Às 10H30, haverá uma missa de corpo presente e, às 14h, o corpo chegará ao Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. O sepultamento está marcado para ocorrer às 14h30.

Os familiares de Alef chegaram a montar uma vaquinha para arrecadar o dinheiro. O personal foi morto ao ser baleado com cinco tiros a 20 metros de casa, em Ceilândia. Os criminosos estavam em um Fiat Uno vermelho. Eles pararam o veículo e efetuaram os disparos.

Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas encontraram o rapaz já sem vida. O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O).