Parte de galpão que pegou fogo é demolido por risco de desabar; veja vídeo

Correio Braziliense

Uma escavadeira hidráulica fornecida pela Novacap fez o trabalho de demolição da estrutura. - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O galpão destinado a armazenar lâmpadas e painéis de led, que pegou fogo na noite de terça-feira (15/8), precisou ter parte de sua estrutura demolida nesta quinta-feira (17/8). O armazém fica na Cidade Estrutural, ao lado da 8ª Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que ainda trabalha no local, o rescaldo está sendo realizado com o emprego de uma escavadeira hidráulica, fornecida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), para a demolição de parte da edificação de forma segura e controlada. Confira as imagens:

“A demolição se fez necessária, devido ao risco de colapso da estrutura em questão, que foi totalmente comprometida”, explicou a nota enviada pelo CBMDF. A partir da demolição, os militares puderam iniciar o trabalho de remoção de materiais onde existem pontos quentes, permitindo que os bombeiros façam o trabalho de rescaldo e em consequência a eliminação da fumaça.

Segundo a corporação, os trabalhos de rescaldo seguem durante a noite desta quinta (17/8), com a previsão de término para esta sexta-feira (18/8). Além do Corpo de Bombeiros, estiveram envolvidos nos trabalhos equipes da Defesa Civil, técnicos da Neoenergia e o apoio logístico da Novacap.