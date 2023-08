"Incertezas para o ano que vem", avisa Ibaneis em evento da Asbraco

Mariana Saraiva

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) esteve presente nesta quinta-feira (17/8) na 4ª edição da quinta do presidente, um evento promovido pela Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco). - (crédito: Renato Alves )

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve presente, nesta quinta-feira (17/8), na quarta edição da "Quinta do Presidente", um evento promovido pela Associação Brasiliense de Construtores (Asbraco), para discutir tendências e os projetos futuros do setor em parcerias público-privada, onde empresas e entidades tiraram dúvidas, criam um espaço para reflexão, aprendizagem e crescimento.

Com a palavra, o chefe do Executivo agradeceu a presença de todos e frisou a importância da interatividade entre as autoridades e figuras importantes do setor da construção civil do DF. Em seguida, afirmou nunca ter visto tantas obras acontecendo ao mesmo tempo, mas com muita dificuldade no governo. ”Fazemos as contas todos os dias no papel, contando os centavos, com essa redução que houve no ICMS no ano passado. Estávamos mantendo todos os pagamentos em dia, porém temos muitas incertezas para o ano que vem”, disse Ibaneis.

No evento, diversas autoridades estiveram presente, entre elas, o presidente da Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF), Adalberto Valadão Júnior; o secretário de Governo, José Humberto Pires; o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic-DF), Renato de Sousa, entre outros.

O presidente da Asbarco, Afonso Assad, falou sobre a importância de reunir tantas entidades importantes. “O setor produtivo hoje tem que ser afinado com o Governo. Por isso, conversamos com o governador para podermos alinhar onde tem problema, e vamos pensando em como resolver”, conta.

“Vamos discutindo esses assuntos com cada entidade e temos feito um trabalho maravilhoso para o desenvolvimento de programas futuros para Brasília. Então, cada uma tem onde agregar valor. Nós queremos mostrar que o setor está unido para estar junto do governo para fazer Brasília continuar crescendo”, diz Assad.