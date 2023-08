GDF diz que recebeu decisão contra cúpula da PMDF com "acato e respeito"

Correio Braziliense

Em nota, o GDF disse estar colaborando "com informações e diligências para que o processo em curso ocorra da forma mais justa e célere possível" - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Governo do Distrito Federal afirmou, nesta sexta-feira (18/8), que recebeu "com acato e respeito" a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prender o comandante da Polícia Militar, o coronel Klepter Rosa Gonçalves. Nesta manhã, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra a cúpula da PMDF. Outro alvo do pedido de prisão é o ex-comandante da PMDF coronel Fábio Augusto Vieira. Eles são acusados de omissão pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em nota, o GDF disse estar colaborando "com informações e diligências para que o processo em curso ocorra da forma mais justa e célere possível". "O trabalho da Secretaria de Segurança Pública do DF se mantém com o mesmo empenho para que a população não seja prejudicada", pontuou o governo.

Em evento no Museu da Nacional da República, nesta sexta, o governador Ibaneis Rocha afirmou que foi pego de supresa pela decisão do ministro Alexandre de Moraes e que vai escolher um novo comandante da PMDF. "O coronel Klepper vinha prestando um belíssimo serviço à Polícia Militar do Distrito Federal. Nós temos que entender. É o caminho da investigação, está tudo em apuração e houve ontem a representação do Ministério Público no sentido da prisão deles todos e a gente fica muito triste com o que vem acontecendo, mas infelizmente nós temos que dar uma resposta também ao que aconteceu no oito de janeiro e que se essa é a resposta que o Ministro Alexandre de Moraes entende que é necessária para o momento, a gente tem que compreender a decisão judicial. Vamos acatá-la, vamos agora escolher um novo comandante pra Polícia Militar do Distrito Federal", disse o governador.

Ibaneis deve se reunir ainda hoje com o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, para conversar sobre possíveis nomes para o comando da PMDF. "Lembrando que o coronel Klepper não foi indicado por nós, foi indicado pelo interventor na época, mas gozava de toda a nossa confiança. E a gente espera que as coisas se esclareçam, eles têm o direito da ampla defesa ou contraditório e a gente aguarda que isso tudo ocorra no curso do processo para que eles possam comprovar se for o caso a sua inocência e que possam voltar às suas atividades profissionais", pontuou Ibaneis.

A Polícia Federal cumpriu sete mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por suspeita de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve a prisão preventiva do coronel Jorge Eduardo Naime e do major Flávio Silvestre de Alencar.



Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos contra:

comandante da PMDF, coronel Klepter Rosa Gonçalves

coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues

coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra

tenente Rafael Pereira Martins;

coronel Fábio Augusto Vieira