Conforme o relato de familiares, a vítima ficou sumida por 20 minutos. Foi encontrada boiando e desacordada, na piscina da vizinhança - (crédito: CBMDF)

Na manhã da última quinta-feira (17/08), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de afogamento na região de Brazlândia. Às margens da rodovia DF-180, a equipe que respondeu ao pedido de socorro se deparou com um homem tendo em seus braços uma criança de dois anos de idade, que, segundo seu relato, havia se afogado em uma piscina localizada na vizinhança de sua residência, no Incra 09.

A guarnição de salvamento realizou o primeiro atendimento e verificou que a criança não apresentava movimentos respiratórios, encontrando-se em parada cardiorrespiratória. Imediatamente foi iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar.

As manobras de ressuscitação contaram ainda com os esforços da equipe do SAMU e de uma Unidade de Resgate, que optou pelo transporte do menor ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Mesmo após a entrega do paciente aos cuidados da pediatria do HRC, os bombeiros continuaram realizando compressões e ventilações por cerca de meia hora, sem sucesso. A médica plantonista declarou o óbito da criança.

Os familiares informaram à guarnição que o menor ficou desaparecido por cerca 20 minutos e, quando foi encontrado por eles, estava com o tórax virado para o fundo da piscina em uma casa nas imediações. Para otimizar o atendimento, após o acionamento do socorro via 193, eles se deslocaram com a criança da chácara onde ocorreu o evento até as margens da Rodovia.