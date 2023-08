Carlos Silva*

O veículo, um Chevrolet Onix, cor laranja e placa PBO-0558, estava no quilômetro 4,1 da via, sentido Barragem do Lago Paranoá - (crédito: Arquivo pessoal)

Novos fatos surgiram no caso do desaparecimento da psicóloga Ivana Leda de Carvalho, 50 anos, que está sumida desde a última terça-feira (15/8).

Suzana Leda de Carvalho, 45 anos, irmã de Ivana, confirmou que o carro dela foi flagrado por um radar na Estrada Parque Paranoá (EPPR), na DF-005, às 23h14 do dia do desaparecimento, em frente ao Condomínio Privê I, no Lago Norte.

O veículo, um Chevrolet Onix, cor laranja e placa PBO-0558, estava no quilômetro 4,1 da via, sentido Barragem do Lago Paranoá. Suzana afirmou que a partir disso as autoridades estão buscando mais detalhes. “A polícia está requisitando todas as filmagens dos condomínios ali perto para ver alguma abordagem (a ser feita)”, relatou.

O caso

Ivana Leda de Carvalho sumiu, depois de sair da clínica onde trabalha, no Lago Norte, na noite da última terça-feira. O delegado Herbert Leda, lotado na 4ª Delegacia de Polícia (Guará), primo de Ivana, contou ao Correio que ela visitou uma amiga, no CA do Lago Norte. Após pegar uma lembrança na residência da mulher, ela disse que iria para casa, na 108 Sul.

Desde então a família não teve mais contato com ela. A última visualização de mensagens no celular da psicóloga ocorreu às 2h de quarta-feira (16/8), numa rede social, e às 22h45, do dia anterior, num aplicativo de mensagens.

A psicóloga Ivana Leda de Carvalho, de 50 anos, está desaparecida desde a noite desta terça-feira (15/8), após sair da clínica onde trabalha, no Lago Norte (foto: Divulgação/ PCDF)

O fato é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte). Informações que auxiliem nas buscas podem ser comunicadas pelo número (61) 3242-5714.

