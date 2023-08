Mila Ferreira

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), falou, na manhã desta sexta-feira (18/8), sobre a prisão dos policiais militares do DF por suspeita de omissão nos atos do dia 8 de janeiro. O chefe do Executivo ainda não tomou qualquer decisão referente à exoneração dos agentes presos. Ibaneis afirma que, antes de bater o martelo sobre exonerações, precisa conversar com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

"Ainda não tive tempo, ele vai certamente analisar a denúncia e ver o que que tem contra cada um deles e aí nós vamos dizer quem será exonerado. Já houve o afastamento das funções pelo que eu soube da decisão judicial. Agora nós temos que escolher os substitutos para poder continuar dentro da normalidade. Nós temos que ter realmente um comando ali dentro para que a gente possa dar sequência ao trabalho na cidade", declarou o governador durante evento em comemoração dos 50 anos da Terracap, no Museu da República.

Operação

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (18/8), sete mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por suspeita de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).