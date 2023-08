DER instala barreiras de concreto em ciclovia para restringir infrações

Correio Braziliense

02/03/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Perigo para ciclistas em ciclovia na pista da Estrutural. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) decidiu instalar cerca de 30 esferas, de uma extremidade à outra, na largura de 2,5 metros, da faixa exclusiva para os ciclistas, em diversos trechos, visando impossibilitar o trânsito de veículos automotores na pista.

A deliberação levou em conta a constatação da Superintendência de Trânsito (Sutran) e da Superintendência de Obras, através do 5º Distrito Rodoviário, de que inúmeros carros e até caminhões estavam infringindo as leis de trânsito e trafegando pela ciclovia para fugir do trânsito da via expressa.

Afim de restringir essa infração grave, o órgão decidiu pela instalação das barreiras. “Recebemos muitas denúncias de invasão da ciclovia por parte de veículos automotores, e por isso, optamos pela aplicação das bolas de concreto para que essa prática cesse, antes que a faixa seja totalmente destruída e que alguém se machuque”, explicou Eli Câmara, engenheiro responsável pela construção da pista.

A conclusão da instalação das peças de concreto está prevista para a próxima semana, já que os trechos que receberão as esferas ainda estão sendo mapeados pela autarquia. “Estamos vendo os pontos em que os carros acessam a ciclovia para trafegar e estamos instalando as peças justamente nesses locais”, acrescentou Câmara.

A Sutran enfatiza que, conforme consta no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas, acostamentos é uma infração gravíssima. A penalidade é a multa no valor de R$ 880,41.

Obra

Administrada pelo DER-DF, a construção da ciclovia na DF-480, que liga a região administrativa do Gama à primeira residência oficial, o Catetinho, teve início em novembro de 2022.

A obra acrescenta mais 9,3 km na malha cicloviária do DF, a segunda maior do país, que atualmente conta com 664km. O investimento foi de cerca de R$ 4 milhões. A ciclovia tem 2,5 metros de largura com duas faixas de rolamento de 1,25 metros em cada sentido e 0,25 metro de segurança em cada bordo – ou margem – da pista.