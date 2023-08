Brasília ganhará bairro de alto padrão na região do Jardim Botânico

Correio Braziliense

Residencial Jacarandás, primeiro lançamento do novo bairro Aldeias do Cerrado, vai privilegiar qualidade em harmonia com o meio ambiente - (crédito: Terracap )

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) lançará um novo bairro, o Aldeias do Cerrado, localizado no Jardim Botânico, a poucos minutos da Ponte JK e do Lago Sul. De acordo com a Terracap, o empreendimento privilegia qualidade de vida aliada à harmonia com a natureza.

A princípio, serão comercializados, por meio de licitação pública, 22 lotes no Residencial Jacarandás, com até 631m². Interessados podem recolher a caução até 30 de agosto. A licitação é no dia seguinte, 31.

Localizado na entrada à direita do empreendimento, o Residencial dos Jacarandás é composto por 355 lotes ao todo, próximos ao Ribeirão Cachoeirinha, que contarão com ambiente urbanizado e área de lazer. O residencial será rodeado por cinturão verde, projetado para ter casas sem muros frontais, em uma área sem declividade.

A área de lazer, localizada junto à entrada da quadra, é constituída por campo de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, espaço gourmet, salão de festas, espaço fitness e quiosque com churrasqueira, bem como estacionamento para visitantes.

As obras de drenagem, pavimentação, calçadas, rede de distribuição de energia elétrica, iluminação em LED, muros nos limites do condomínio, além daquelas correspondentes às áreas de uso comum serão entregues pela Terracap.











Vendas

A forma de comercialização dos lotes é mediante participação na licitação. As condições de pagamento são: 5% de caução, que vale como entrada, e o restante em até 240 meses. O valor mínimo de lance parte de R$ 301 mil, em alguns imóveis. Saindo vencedor do certame, em dois anos, o licitante poderá iniciar a construção da casa, com infraestrutura completa já implementada no local.

Localização

Localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico, o acesso ao empreendimento se dá pela BR-251 ou pela DF-140. Pela BR-251 o empreendimento situa-se a 5Km do balão de entrada da DF-140, no Setor Habitacional Tororó. Todo o sistema viário de acesso, a partir da BR-251, já está pronto e conta com pistas duplicadas e sinalizadas, com canteiro central e paisagismo.

Aldeias do Cerrado

O Aldeias do Cerrado é composto por 15 quadras residenciais, com 4.390 unidades destinadas à habitação unifamiliar.Além disso, o local abrigará quatro quadras comerciais, bem como cinco comércios locais – totalizando 46 imóveis com destinação comercial, bem como oito lotes destinados a equipamentos públicos comunitários, capazes de abrigar equipamentos relacionados à educação, saúde, segurança, lazer e cultura.

Mais informações podem ser obtidas no site do empreendimento, onde é possível simular a prestação do terreno, assim como agendar visitas ao Residencial dos Jacarandás.