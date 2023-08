Morre militar que ficou em estado vegetativo ao ser baleado em assalto

Darcianne Diogo

Os quatro homens responsáveis pelo assalto foram presos pela PCGO e pela PCDF - (crédito: PCGO/DIvulgação)

Morreu, neste domingo (20/8), o militar do Exército que estava em estado vegetativo ao ser baleado na cabeça durante um assalto em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu em 2 de abril e quatro pessoas foram detidas.

Rodrigo Alves da Silva tinha 23 anos. No dia do crime, ele e um amigo saíram para comprar cerveja em um estabelecimento, no Setor Norte de Planaltina (GO). No caminho, os dois resolveram parar em uma esquina para esperar a chuva passar. Neste momento, os colegas foram abordados por dois criminosos armados.

De acordo com o delegado Yasser Yassine, os assaltantes tinham a intenção de roubar as correntes de prata das vítimas. "Eles anunciaram o roubo e efetuaram dois disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu o militar na cabeça. O outro tiro pegou na garganta da segunda vítima", afirmou o investigador na época.

Morte

A bala que atingiu o militar transfixou o crânio. Rodrigo ficou em estado vegetativo, mas morreu neste domingo, no Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul. O Correio teve acesso à certidão de óbito, que aponta a causa da morte para choque séptico de foco pulmonar, traumatismo craniano por ação causada por objeto perfuro contundente. Já o colega do militar atingido com um tiro no pescoço perdeu as cordas vocais e não fala mais.

A PCGO prendeu três dos quatro envolvidos. A quarta pessoa foi detida na Estrutural pela Polícia Civil do DF, após o compartilhamento de informações.

Saiba Mais Cidades DF "Ela estava muito feliz", diz irmã da psicóloga Ivana Leda

"Ela estava muito feliz", diz irmã da psicóloga Ivana Leda Cidades DF Agente socioeducativo atira em carro de sargento e acerta menina de 10 anos

Agente socioeducativo atira em carro de sargento e acerta menina de 10 anos Cidades DF "Feminicídio é um crime evitável", diz promotora em oficina do TJDFT