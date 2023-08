Correio Braziliense

Um crime chocante tirou o sono dos moradores de Ceilândia na madrugada desta segunda-feira (21/8). Um agente socioeducativo atirou contra o carro de um sargento da Polícia Militar (PMDF) e acertou a filha do policial, de 10 anos. A criança foi atingida na barriga. Ela estava estável, mas teve de ser transportada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde passou por cirurgia para remoção do projétil que ficou alojado na coxa esquerda dela, segundo a PM.

De acordo com informações preliminares fornecidas pela PMDF, o sargento estava em um evento com a família e foi até a sede do Conselho Tutelar da região, na QNA 33, para que a cunhada dele pegasse o veículo dela. Quando estava fora do carro, ele ouviu três tiros e viu um homem em uma das residências próximas gritando e efetuando vários disparos. Assustado, o policial correu de volta para o veículo e saiu do local. Enquanto ele se afastava, ouviu mais disparos.

A situação se agravou quando a filha do sargento começou a reclamar de dores na barriga. Ele, então, notou sangue escorrendo da barriga da pequena e a levou às pressas ao HRC, onde ela se encontra atualmente.

O autor dos disparos foi preso e autuado por tentativa de homicídio contra as cinco pessoas que estavam dentro do veículo. A polícia apreendeu com ele uma pistola Beretta .9mm, de uso funcional dos servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, juntamente com três munições intactas. O caso segue em investigação pela 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).



