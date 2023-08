"Ela estava muito feliz", diz irmã da psicóloga Ivana Leda

Letícia Mouhamad

Amigos e parentes se despedem da psicóloga encontrada morta no sábado, no Lago Paranoá - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Amizade e generosidade foram atributos ressaltados nos discursos que homenagearam a psicóloga Ivana Leda, sepultada nesta segunda-feira (21/08), no Cemitério Campo da Esperança. O enterro ocorreu às 11h, mas, às 10h, já estavam reunidos amigos e familiares. Em uma árvore, próxima ao grupo, havia um porta-retrato da psicóloga com a família. Ela estava desaparecida desde a noite de terça-feira (15/8) e o corpo foi encontrado dentro do carro submerso no Lago Paranoá.

A advogada Susana Leda, irmã de Ivana, recordou os últimos momentos com ela, além do desespero em receber a notícia do falecimento. Ressaltou, sobretudo, que a irmã estava bem. "Ela estava muito feliz. No Dia dos Pais, por exemplo, fizemos caminhada juntas. Na terça de manhã, estava normal".

Sobre a resolução do caso, Susana acredita tratar-se de um acidente de trânsito. "Ela não tinha nenhum inimigo." Entre as lembranças que guarda de Ivana, Susana destaca: "Vou me lembrar dela como uma irmã parceira, que me deu excelentes exemplos. Uma mulher guerreira e batalhadora, de coração inocente".

Mariana Abdalla, 50 anos, amiga de Ivana, lembra-se dela como uma mulher autêntica, de opinião forte, sociável e cheia de amigos. "Nós conhecemos em 2012, na UnB, quando pegamos uma matéria juntas. Ela logo que me chamou atenção, porque era uma pessoa de muita potência, de uma escuta incrível e muito sensível, além de inteligentíssima", relembrou.

No fim do sepultamento, em um momento de bastante comoção, amigos e familiares soltaram balões e cantaram, guiados pelo coral Serenata de Natal, músicas para celebrar a vida que Ivana teve.