Inscrições para Colunistas Brasília 2023 vão até esta terça-feira (22/8)

Prêmio Colunistas Brasília, há quase quatro décadas, reconhece o trabalho criativo do mercado publicitário local - (crédito: Meio e Midia/Claudia Bassile)

O Prêmio Colunistas Brasília chega, em 2023, a sua 38ª edição. A iniciativa, que tem como objetivo destacar os mais notáveis trabalhos de comunicação de marketing feitos por empresas e profissionais atuantes na cidade, está com inscrições abertas até esta terça-feira (22/8).

Os interessados a concorrer a algum dos prêmios devem se cadastrar pelo site colunistas.com.br, onde há mais informações sobre como participar. Na edição deste ano, serão anunciadas as seguintes premiações: Mídias Integradas, Branded Content, Design, Digital, Filme, Inovação, Marketing Direto, Mídia, Mídia Exterior, Mídia Impressa, Promo Live, Rádio, RP e Técnica.

Além dos prêmios descritos nos regulamentos das diversas premiações do Colunistas 2023, o júri poderá conceder os prêmios: Agência de Comunicação do Ano e Empresa Promo Live, para agências que alcançarem o melhor desempenho nas premiações; Anunciante do Ano e Cliente Promo Live do Ano, para as empresas que alcançarem melhor pontuação na premiação ou que se destacaram no período abrangidos pela premiação; Publicitário do Ano e Empresário de Promo Live do Ano, para os empresários ou dirigentes de empresas de comunicação que tenham se destacado no mercado; e Profissional de Propaganda do Ano e Profissional de Promo Live do Ano, para os profissionais da área de publicidade e Promo Live.

Caminho certo

De acordo com Fernando Vasconcelos, diretor da Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp) e presidente do júri, Fernando Vasconcelos, todas as peças inscritas serão analisadas por um júri on-line, formado por 40 profissionais de agências de publicidade e marketing, que irão definir a lista daqueles que vão concorrer aos prêmios. "Depois o júri presencial, formado por integrantes indicados pela Abracomp, decide quem vai levar o ouro, a prata e o bronze de cada uma das categorias", detalha ele, que garante que a premiação regional de Brasília é a mais prestigiada do país. "Batemos recorde de participação a cada edição, graças ao apoio do mercado publicitário local", afirma Fernando.

A premiação ganhou tal importância que, em dezembro de 2014, o Governo do Distrito Federal (GDF) incluiu o Prêmio Colunistas Regional Brasília no calendário de eventos do DF. "O prêmio vem, há muitos anos, reconhecendo o trabalho criativo das agências e dos anunciantes. Também reaproxima as empresas do mercado, é um elemento facilitador para novas conquistas e oportunidades e tem papel importantíssimo no portfólio das empresas", aponta o diretor da Abracomp.

Com o apoio do Correio, a premiação também cumpre o papel de motivar equipes, reconhecendo que o trabalho feito está no caminho certo. "Demonstra que o esforço e a dedicação estão sendo reconhecidos pelo mercado. Ganhar no Colunistas Brasília é um diferencial competitivo dentro da cadeia produtiva, destacando empresas em relação à concorrência e atraindo novos clientes", conclui Fernando Vasconcelos.

A cerimônia da premiação ocorrerá em dezembro deste ano. A data ainda está em definição.

Reportagem de Naum Giló