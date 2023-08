Júlia Eleutério

A funcionária de uma cafeteria, localizada na Asa Norte, foi vítima de um sequestro após entrar em um carro de lotação pirata. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), a mulher foi impedida de desembarcar na Rodoviária do Plano Piloto pelo motorista e cobrador. Ela foi mantida em cárcere em Cristalina (GO).



Após terminar o expediente noturno na cafeteria no final da Asa Norte, a funcionária embarcou na lotação pirata. Ao chegar na Rodoviária do Plano Piloto, o motorista e o cobrador anunciaram o sequestro, impedindo que a vítima desembarcasse. A mulher tentou sair do carro para fugir dos criminosos, mas as portas traseiras do veículo estavam sem as maçanetas internas, impossibilitando a fuga.

A vítima foi levada para o cativeiro, localizado no Distrito de Campos Lindos, em Cristalina (GO). Ela passou a primeira noite na companhia dos autores. Na manhã seguinte, a família da funcionária recebeu o pedido de resgate.

No decorrer do dia, o valor pedido pelos criminosos foi pago, sem seguir as orientações da Divisão de Repressão ao Sequestro da Corpatri. Mesmo após o pagamento do resgate, a vítima não foi libertada pela dupla.

A polícia identificou o veículo utilizado no crime. Com isso, teve início a operação, durante a noite, no Distrito de Campos Lindos, obrigando os autores a libertarem a vítima na manhã seguinte.

Segundo as investigações, o objetivo dos autores era permanecer com a vítima e efetuar retiradas diárias do valor do resgate depositado em conta. No entanto, o plano foi frustrado pela ação da PCDF. Os criminosos foram identificados e a polícia localizou o cativeiro e o veículo utilizado no crime.



