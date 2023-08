Suspeitos de sequestrar funcionária de cafeteira estão foragidos

Júlia Eleutério

Rubens Brayner Moares Cardozo, 33 anos, e Marcos Rogério Junqueira, 50 anos, são suspeitos de sequestrar uma mulher na Asa Norte e estão foragidos - (crédito: Divulgação/PCDF)

Suspeitos de sequestrar a funcionária de uma cafeteria de 21 anos e mantê-la em cárcere privado por dois dias, Marcos Rogério Junqueira. 50 anos, e Rubens Brayner Moraes Cardozo, 33 anos, estão foragidos desde o dia 23 de junho deste ano, quando liberaram a vítima em Sobradinho. A mulher foi capturada após sair do trabalho e pegar um transporte pirata na Asa Norte e seguir para a Rodoviária do Plano Piloto. Ela foi levada para o Distrito de Marajó, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a dupla, que era o motorista e cobrador da lotação pirata, libertou a vítima após os investigadores fecharem o cerco na região do Distrito de Marajó, em Cristalina (GO), no entorno do DF. "Ela foi colocada no porta-malas do carro e deixada em Sobradinho", destacou o delegado-chefe da Divisão de Repressão ao Sequestro, da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), Leandro Ritt.

Confira o vídeo da câmera de segurança da rodoviária do Plano Piloto que mostra o momento em que o carro preto usado pelos criminosos chega com a vítima:

Ainda de acordo com a polícia a vítima não sofreu violência sexual ou física. Os dois sequestradores eram usuários de crack. Marcos já foi preso em Brasília pelo crime de furto e usava outro nome na ocasião. Além disso, ele também já teve passagem por homicídio em Minas Gerais. Rubens tinha passagens por roubo, furto e porte de drogas. Os dois são procurados pelo crime de extorsão mediante sequestro.

O caso

Na noite do dia 21 de junho, a funcionária da cafeteria, localizada no final da Asa Norte, desceu até o Eixinho para pegar um ônibus em direção a Rodoviária do Plano Piloto. Sem conseguir o transporte, ela entrou em um carro de lotação pirata. Dentro do veículo, estavam os dois suspeitos e um outro passageiro.

Ao chegar na Rodoviária, imagens da câmera de segurança mostram o momento que o outro passageiro desce do carro. A vítima esperou no veículo para fazer o pagamento por meio de PIX. Segundo a polícia, o motorista enrolou para passar o número e a mulher foi impedida de desembarcar, momento em que os dois anunciaram o sequestro.

A mulher tentou sair do carro para fugir dos sequestrados, mas as portas traseiras do veículo estavam sem as maçanetas internas, impossibilitando a fuga. Ela foi levada e mantida em cárcere em um barraco, na região do Distrito de Marajó, em Cristalina (GO).

Logo na madrugada do dia 22 de junho, o companheiro da vítima, ao notar que ela não havia voltado para casa, em São Sebastião, foi até a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) e registrou o desaparecimento dela. Nesta primeira noite, a funcionária ficou na companhia dos autores dentro do barraco e, somente na manhã seguinte, eles contataram a família da funcionária pedindo o resgate.

No decorrer do dia, o valor pedido pelos criminosos foi pago pela família, sem seguir as orientações da Divisão de Repressão ao Sequestro. Mesmo após o pagamento do resgate, a vítima não foi libertada pela dupla.

A polícia então identificou um dos criminosos e, com isso, chegou às proximidades do cativeiro. Na noite do dia 22, teve início uma operação na região para tentar encontrar o local. De acordo com o delegado, não foi encontrado o barraco, mas ao saber da presença da polícia, os familiares de Rubens avisaram a mãe dele, que foi até a pequena casa que fica ao fundos do lote dela e bateu na porta. "Essa operação levou os bandidos a libertarem a vítima em Sobradinho após fugirem do cativeiro", comentou o delegado.

Segundo as investigações, o objetivo dos autores era permanecer com a vítima e efetuar retiradas diárias do valor do resgate depositado em conta. Ainda na noite do dia 22 de junho, a dupla sacou parte do dinheiro do resgate. No entanto, o plano foi frustrado pela ação da PCDF. Os criminosos foram identificados e a polícia localizou o cativeiro e o veículo utilizado no crime.