Letícia Mouhamad

Não há possibilidade de chuvas isoladas para esta terça-feira (22/8) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Prepare o guarda-chuva para sair de casa, mas não espere refresco dos céus: o objeto será um importante auxiliar para se manter protegido do sol escaldante que deve tomar conta do DF nesta terça-feira (22/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital deve registrar máxima de 33ºC, entre 14 e 16h, em mais um dia em que o calor se mantém firme no dia a dia do brasiliense.

A temperatura mínima, por outro lado, foi de 13°C registrada em Águas Emendadas, estação meteorológica de Planaltina; no Plano, foi de 15°C. Quanto à umidade, a previsão é de que a máxima chegue a 85%, enquanto a mínima pode bater os 15%. Então, além do guarda-chuva e do protetor solar, beba bastante água.

O meteorologista Heráclio Alves explica que, se, na segunda-feira (21/8) havia a possibilidade de chuvas isoladas no DF, hoje, essa chance é zero. “Realmente teremos sol e calor entre poucas nuvens”, destaca.

Ademais, o profissional acrescenta que a região está há 64 dias sem precipitação, algo típico da estação. No que tange às ventanias, há a previsão de ventos fracos e rajadas pontuais.

Cuidados

Como a secura não dá trégua, é preciso estar atento para evitar problemas de saúde, como desidratação e problemas respiratórios. Veja as dicas recomendadas pela Defesa Civil para se proteger da baixa umidade:

- Mantenha boa hidratação, portando uma garrafa para reposição de líquidos, sempre que possível

- Umedeça periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico.

- Utilize umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa.

- Mantenha a adequada limpeza dos ambientes. Isso evita acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas.

- Dê especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias.

- Reduza ou suspenda, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia.

- Dê preferência a refeições leves.