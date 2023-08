Letícia Mouhamad

A formatura dos policiais penais ocorre na manhã desta terça-eira (22/8) - (crédito: Letícia Mouhamad)

A Cerimônia de Formatura do Terceiro Curso de Formação Profissional da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) ocorre nesta terça-feira (22/8), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Além dos 1.563 formandos, o evento contou com autoridades do governo e da PP e familiares. A vice-governadora Celina Leão esteve presente para representar o governador Ibaneis Rocha.

Entre as autoridades que ocuparam a mesa principal e discursaram, estavam a vice-governadora Celina Leão, o presidente da Câmara Legislativa do DF Wellington Luiz, o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do DF Wenderson Teles e a Juíza titular da Vara de Execuções Penais do DF Leila Cury. Todos frisaram a importância da nomeação de todos os alunos formandos.

Na manhã desta terça, o resultado final e a homologação do concurso da Polícia Penal do DF foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O certame tem validade de dois anos, havendo a possibilidade de ser prorrogrado por igual período. Edson Sena, 34 anos, coordenador geral do curso de formação, informou que haverá a nomeação imediata de 400 vagas.

Celina Leão, que precisou discursar mais cedo, pois logo se ausentou em vista da votação do Fundo Constitucional, frisou o suporte que o governo tem dado à homologação do concurso, além de acenar para a retirada do Fundo do arcabouço fiscal. "Nós, que temos a responsabilidade de abrigar os poderes, não poderíamos fazer a segurança pública sem vocês", finalizou.