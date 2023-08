Deputados e lideranças fazem nova rodada de discussões sobre arcabouço

Líder do governo na Câmara, José Guimarães participa da reunião para discutir sobre o fundo constitucional. - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press )

Arthur de Souza

Uma nova reunião ocorre na manhã desta terça-feira (22/8) para definir a votação do arcabouço fiscal. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o relator do projeto, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), além de lideranças partidárias da Casa estão presentes na residência oficial da Câmara para o encontro.

Inicialmente, a reunião estava prevista para as 11h, mas houve um atraso e começou por volta das 12h, horário em que a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), chegou. Líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE) também está no local. Na noite dessa segunda-feira (21/8), o parlamentar disse que a prioridade é votar o arcabouço o quanto antes.

"Vamos votar o arcabouço até quarta-feira (23/8), talvez até amanhã (esta terça). Essa, para mim, é a principal conquista da noite, pois havia uma indefinição, mas todos os líderes optaram por votar logo. Então é amanhã (esta terça) à noite ou quarta-feira", destacou.

Cajado destacou que o encontro da segunda-feira (21/8) serviu para tirar todas as dúvidas sobre os pontos de maior discussão, incluindo o Fundo Constitucional. "O que o presidente Arthur (Lira) desejou e conseguiu foi ouvir os técnicos, tanto da Câmara quanto do governo (federal), para que tirasse dúvidas e elas, me parece que ficaram extremamente esclarecidas", pontuou.

"Ele (Lira) deixou claro, também em função do pedido dos líderes, que nós devemos votar ou amanhã (esta terça) ou quarta-feira, o marco fiscal, já com todos os ajustes promovidos. Vai depender dessa reunião de amanhã (esta terça) marcar a data", complementou o parlamentar.