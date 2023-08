Anna Beatriz Santos

A intenção é servir cerca de seis mil refeições por dia - (crédito: Gabriel Jabur/Agencia Brasilia)

O Governo do Distrito Federal (GDF) vem ampliando a política de segurança alimentar para a população mais vulnerável. Neste ano, mais três restaurantes comunitários aumentaram a capacidade de atendimento ao passarem a servir o jantar ao preço popular de R$ 0,50 e funcionar aos domingos e feriados. São elas as unidades do Recanto das Emas (com o serviço desde junho), do Sol Nascente/Pôr do Sol (com a inauguração em 14 de agosto) e de Planaltina, que teve o lançamento do novo modelo nesta segunda-feira (21/8).

Uma solenidade com a presença de autoridades deu início à terceira refeição no cardápio diário do equipamento público, que teve o funcionamento ampliado e agora está aberto de domingo a domingo — inclusive em feriados. Durante a cerimônia, a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, ainda anunciou que a pasta estuda a criação do Restaurante Comunitário Móvel para levar as refeições até regiões que ainda não contam com o equipamento público.



“Precisamos dar acesso à população às políticas públicas de assistência social. O Restaurante Comunitário talvez seja a forma mais popular de alcançar as pessoas”, afirmou a secretária. “Quando vamos verificar a taxa de segurança alimentar e nutricional, é necessário que se tenham três refeições diárias. Por isso, o governo veio ampliar o horário de funcionamento dos restaurantes. Não adianta desenvolvermos uma família sem garantir o mínimo: que é comer”, acrescentou.

A partir de agora, o Restaurante Comunitário de Planaltina (Setor Recreativo e Cultural, Módulo Esportivo) vai funcionar de segunda a doming,: das 7h às 8h30 para café da manhã, das 11h às 14h para o almoço e das 17h às 19h para o jantar. Juntas, as três refeições têm um custo de R$ 2, sendo R$ 0,50, o café da manhã; R$ 1, o almoço; e R$ 0,50, o jantar.



“É importante lembrar que esse é um programa de segurança alimentar todo subsidiado pelo governo. Custa R$2 para a população fazer as três refeições, mas o GDF complementa o restante. Queremos dar dignidade a essas famílias que estavam passando fome”, afirmou a vice-governadora Celina Leão.



A primeira-dama Mayara Noronha Rocha destacou que a expansão do serviço vem para atender uma região com uma população vulnerável. “Planaltina, além de ter uma história no Distrito Federal, tem também um número considerável de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A maior preocupação do governo é fortalecer a segurança nutricional e levar alimento à mesa do brasiliense”, disse.



De acordo com Mayara, os demais restaurantes comunitários do DF passarão a contar com o serviço gradualmente. “Como envolve o Poder Público, temos que respeitar o prazo de contrato e, a cada vencimento, vamos implementando o café da manhã, o jantar e a ampliação dos dias”, acrescentou.



Ampliação aprovada



O prato que abriu o cardápio do jantar foi a galinhada, aprovada pelos usuários do restaurante. “Estou achando uma maravilha. Estava divinamente delicioso”, definiu a aposentada Juliana Martins, que jantou ao lado da amiga, a dona de casa Edna Maria Souza. “É muito bom. É uma maravilha essa comida, eu tomo café, almoço e agora vou jantar também”, contou a mulher, que ainda comprou uma marmita para levar para as filhas.



A aposentada Maria do Rosário Castro disse que a implantação do jantar foi a melhor atitude do governo para a população de Planaltina. “Nem todo mundo tem condição de comprar o suficiente para fazer um almoço e uma janta. Foi a melhor coisa que fizeram. Achei muito bom. Hoje, eu já tomei café da manhã e agora estou jantando”, revelou.



Para o administrador de Planaltina, Wesley Fonseca, a extensão do serviço é um presente para a cidade, que acabou de completar 164 anos. “Normalmente, são atendidas entre duas a quatro mil pessoas aqui por dia. Nós só temos a agradecer a todos os envolvidos”, definiu.



Antes do novo formato, o restaurante da região administrativa servia cerca de três mil refeições por dia. A expectativa é dobrar para seis mil. Ao longo da semana serão servidos no cardápio do jantar lasanha à bolonhesa (terça), arroz colorido com frango (quarta), arroz carreteiro (quinta), caldo verde com carne e batata (sexta), macarrão oriental com carne suína e legumes (sábado) e caldo de mandioca com carne bovina (domingo).



Atualmente, o DF conta com 15 restaurantes comunitários localizados em Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Sol Nascente/Pôr do Sol (região com duas unidades). Estão em construção equipamentos em Arniqueira e Samambaia.

Com informações da Agência Brasília