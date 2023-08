Mulher passa mal e morre após inalar poeira em Brazlândia

Mariana Saraiva

Uma mulher de 68 anos morreu no sábado (19/8), depois de inalar poeira em uma área de estrada de terra no setor Maranata, em Brazlândia. Ogeni Pereira Côrtes fez filmagens sobre os problemas na região para denúncia, e, em seguida, passou mal e veio a óbito.

Os residentes da região cobravam a pavimentação do local ao poder público. Por conta disso, Ogeni se expôs à poeira do local na quinta (17/8), para fazer um registro e enviar à imprensa , como forma de denúncia.

De acordo com a irmã dela, Ilza Pereria, Ogeni começou a se sentir mal ainda durante a gravação e foi levada ao Hospital Regional de Brazlândia, mas não resistiu. “Passou um carro e a cobriu com a poeira e ela começou a sufocar e em seguida foi levada ao hospital”, relata. "Ela gritava de dor no peito e pedia socorro”, diz a irmã.

Ainda segundo a irmã, a família mora há cerca de 28 anos no setor Maranata. “Ela passava sempre pela poeira, vivemos aqui abandonados há muitos anos e isso nos afeta muito, quando não é poeira é lama”, denuncia Ilza.

No atestado de óbito de Ogeni é apontado que a causa da morte foi por sepse pulmonar, insuficiência renal aguda, pneumonia adquirida na comunidade, edema agudo do pulmão, miocardiopatia, chagásica e diabetes tipo 2. Ogeni Pererira Côrtes era servidora aposentada do instituto nacional de assistência médica da previdência social (Inamps). Ela deixa o marido e quatro filhos.



Veja o vídeo feito por Ogeni para denunciar as condições no local:

