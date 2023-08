Emília Freitas, fundadora da lanchonete Truc's, morre aos 93 anos

Yasmin Rajab

Emília de Araújo Freitas, nome conhecido na cena gastronômica de Brasília, morreu nesta segunda-feira (21/8), aos 93 anos, vítima de um ataque cardíaco. A informação foi confirmada pela família, por meio das redes sociais. De acordo com o neto, Davi Rehem, de 23 anos, Emília caiu no fim de semana enquanto ia ao banheiro. Preocupados, a família decidiu levá-la até o hospital. Lá, ela teve um infarto.

Emília fundou uma das principais redes de lanchonete dos anos 1970, o Truc's. Ao lado de sua família, a paranaense de Palmas foi responsável por oferecer sabores únicos e diferenciados à capital do país. Em 1973, a marca foi inaugurada, na Rua da Igrejinha, em Asa Sul.

Em pouco tempo, o Truc's se tornou ponto de encontro para os jovens brasilienses. A logomarca, composta pelas cores amarelo e vermelho, chamava atenção pelo desenho do macaquinho, que ainda é lembrado por muitos.



Além de fundadora da rede de lanchonetes, Emília foi quem desenvolveu as receitas, após algumas viagens pelo Brasil. Do Rio de Janeiro, por exemplo, ela trouxe a ideia dos crepes, que rendeu um dos lanches favoritos dos clientes: o crepe com recheio de banana.

A saudade que Emília deixa vai além da gastronomia. Para a família, a partida repentina da hamburgueira causou um misto de tristeza e saudade, mas com a certeza de que ela deixou um grande legado. "É muito difícil, mas o que nos conforta é que ela está bem e deixou ótimas lembranças e memórias em todos. Ela era uma pessoa muito criativa e tinha uma vitalidade de outro mundo. Sempre vai ser uma inspiração para nós", diz Davi.



Homenagem

Gravado na memória dos moradores de Brasília, uma das receitas de Emília foi recriada pelo Ricco Burger, comandado pela chef Renata Carvalho. Recentemente, as duas fecharam a parceria para comemorar os 50 anos do Truc's. A união entre as duas fez parte do projeto Viva Brasília, realizada pelo Mané Mercado, em comemoração aos 63 anos da capital do Brasil.

"Foi um encontro muito lindo, ela é uma mulher que me inspirou muito, e ela me recebeu muito bem. Sendo uma chef de cozinha que faz hambúrguer, fiquei muito feliz de ter conhecido a primeira chef de cozinha mulher que fez hambúrguer", disse Renata em resposta ao Correio.