1ª Feira Pet será realizada no Anexo Buriti no fim de semana

Correio Braziliense

A feira de pet vai ser realizada em frente Palácio do Buriti - (crédito: Viola Júnior/Esp. CB/D.A Press)

Na quarta-feira (23/8) e na quinta-feira (24/8), das 10h às 17h , será realizada a 1ª Feira Pet. O movimento estará localizado na passarela da entrada norte do Anexo do Buriti. Criado a partir de uma parceria da Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) e organizações não governamentais (ONGs), a feira tem como objetivo promover a adoção responsável de animais de estimação e mostrar a importância de apoiar e cuidar dos bichinhos.



O evento é destinado aos servidores públicos do Distrito Federal, além da possibilidade de adoção, eles poderão apadrinhar animais que necessitam de carinho e cuidados especiais. As ONGs irão fornecer orientações sobre a importância adoção responsável e os cuidados necessários com bichos de estimação. Doações de alguns utensílios que ajudam nos cuidados de cachorros e gatos também serão aceitas.

Para o secretário-executivo da Sequali, Epitácio Junior, a 1ª Feira Pet promete ser um evento imperdível para quem deseja fazer diferença na vida dos animais e contribuir para uma sociedade mais solidária. O secretário de Fazenda, Itamar Feitosa, também destacou a importância do evento. “Queremos que todos entendam o impacto positivo que podem causar ao se envolverem no auxílio e proteção desses animais. Com essa visão em mente, a feira propõe ser uma celebração do amor e respeito pelos amigos de quatro patas”, disse.

Importância da adoção

Os bichinhos de estimação ajudam no combate à solidão e estresse, ensinando os donos a serem mais responsáveis com outros seres, além de promover práticas de atividades físicas. A auxiliar em serviços gerais Nilciane Rodrigues conta como foi sua experiência com a adoção de um cão. “Os benefícios são inúmeros, no meu caso eu encontrei o meu cachorrinho na rua, ele estava passando fome e muito ferido por conta de carrapatos. Nesse caso, eu salvei a vida dele”. Ela ainda completa: “O Thanos fez minha casa mais feliz, hoje ele faz parte da familia”.

*Estagiário Luis Fellype Rodrigues sob a supervisão de Nahima Maciel