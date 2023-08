Coral tradicional de Brasília abre inscrições para novos integrantes

Anna Beatriz Santos

A Serenata de Natal costuma levar clássicos natalinos para concertos realizados em locais públicos da cidade - (crédito: ASENA/Divulgação)

O Coral Serenata de Natal, um ícone da tradição brasiliense, está de volta e com as inscrições abertas até o dia 8 de setembro. Para a inscrição, gênero, classe e idade são irrelevantes, assim como a experiência musical. Basta ter a vontade de cantar, ajudar e levar a magia natalina para o quadradinho.

Reunindo centenas de pessoas desde 1981, a Serenata de Natal tem sido um ponto de encontro para pessoas que desejam compartilhar sua paixão pela música e pela tradição natalina. Neste ano, o coral traz um repertório de dez músicas encantadoras. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir à atração de perto poderão viver a emoção das apresentações em 2023.

Serão cantadas músicas clássicas como Noite Feliz e Boas Festas, além de surpresas que serão reveladas nas noites que antecedem o natal. As vozes serão divididas em quatro naipes: baixo, contralto, tenor e soprano.

Descubra mais sobre a Serenata de Natal

A cada ano, aproximadamente 200 pessoas se inscrevem para cantar na Serenata de Natal, sem custos ou mensalidades envolvidas. Os ensaios ocorrem na Universidade de Brasília (UnB), local que tem sido um grande apoiador desde o início. O grupo é formado voluntariamente e se autodenomina uma instituição sem fins lucrativos. Além das apresentações musicais, a Serenata de Natal contribui significativamente para a cena cultural de Brasília, realizando doações de alimentos, roupas e itens de higiene para instituições de caridade.

Durante outubro e novembro, o coral faz apresentações pré-natal em instituições de caridade, incluindo creches, orfanatos, lares de idosos e hospitais. Nas semanas que antecedem o Natal, eles se apresentam nas quadras e pontos turísticos de Brasília e do Entorno, compartilhando a magia da temporada festiva.

Os ensaios acontecem na UnB em três horários diferentes:

Segunda-feira: 19h15 às 21h45 ou 12h15 ás 13h45

Quarta-feira: 12h15 à 13h45

Sábado: 15h às 17h30

Conheça a Associação dos Amigos da Serenata (ASENA):

A Associação dos Amigos da Serenata de Natal (ASENA) foi criada em 2019 com o objetivo de angariar fundos para a realização do Serenata de Natal. Através da ASENA, tanto coralistas quanto outros interessados podem contribuir financeiramente com o projeto por meio de doações ou tornando-se associados.



Inscrições abertas até 08 de setembro

Através do site: www.serenatadenatal.org

Redes Sociais: @serenatadenatalbrasilia

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel