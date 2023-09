Caso de criança que recebeu diagnóstico de febre maculosa é investigado no DF

A doença pode ser mortal. No caso da criança que foi internada, a Secretaria de Saúde ainda faz testes para se certificar do diagnóstico - (crédito: Jerry Kirkhart/Wikimedia) Mariana Saraiva

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal está investigando e fazendo testes para descobrir se uma criança, picada por um carrapato enquanto brincava num jardim às margens do Lago Paranoá, foi infectada pela febre maculosa. De acordo com as primeiras informações, o diagnóstico foi precoce e o tratamento com antibiótico foi iniciado imediatamente, mesmo antes do resultado laboratorial — que confirmou a doença — ser concluído.

Conforme informações repassadas pela mãe para um grupo de WhatsApp, a criança precisou ficar cinco dias internada em um hospital privado de Brasília, onde o primeiro teste deu positivo. Conforme a instituição privada informou ao Correio, ela já está em casa e passa bem, mas vem sendo acompanhada pela equipe da Secretaria de Saúde (SES-DF). O hospital enviou as amostras de testes da paciente para a diretoria de vigilância epidemiológica da pasta, que vai testar outra vez o material e confirmar se houve, de fato, infecção pelo carrapato.

O outro lado

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que oficialmente não há confirmação sobre casos de febre maculosa no Distrito Federal. "O laboratório de referência para confirmação diagnóstica é o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF). A pasta esclarece que a unidade particular não realizou a notificação da paciente em questão no Sistema de Informações, como preconiza a regulamentação sobre o assunto", explica o texto.

A pasta também reforçou que a confirmação da infecção acontece em três etapas distintas. "Para a confirmação laboratorial, a 1ª amostra deve ser colhida nos primeiros dias da doença (fase aguda), e a 2ª amostra de 14 a 21 dias após a primeira coleta", informa na nota. Logo após essas fases, as amostras são encaminhadas ao laboratório da Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Minas Gerais, que prossegue com a análise e a confirmação.

A SES-DF também reitera que "está em contato com a unidade privada para coleta de mais dados da paciente".

Contágio e prevenção

A febre maculosa é uma doença transmitida pelo carrapato-estrela, ou micuim, infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. Conforme explicam especialistas, a melhor forma de prevenção é evitar o contato com carrapatos. Isso porque a febre maculosa não é passada de uma pessoa para outra, mas é transmitida pela picada de um carrapato infectado pela Rickettsia.

Os hospedeiros dos carrapatos são mamíferos como cães, bois, cavalos e capivaras, predispostos à infecção por Rickettsia. Eles mantêm níveis circulantes da bactéria na corrente sanguínea, o que causa a infecção de carrapatos que deles se alimentam. Cada fêmea de carrapato infectado pode gerar até 16 mil filhotes aptos a transmitir a bactéria.

A médica infectologista Joana D'arc Gonçalves explica que, geralmente, após a picada de um carrapato infectado a pessoa pode apresentar os sintomas de imediato ou entre uma a duas semanas. "Isso depende de cada pessoa, se a mesma tem comorbidades ou não e do número de picadas que recebeu," conta a especialista.

Letalidade

A respeito dos sintomas Joana enfatiza que na maioria dos casos a doença começa com um com mal estar e febre alta de início súbito, que depois pode evoluir para erupções cutâneas, sangramento e até mesmo levar ao óbito. "Caso não seja tratada e diagnosticada rapidamente a febre maculosa pode ter uma letalidade superior a 50%", ressalta. Segundo a médica, os jovens constituem, nos últimos anos, a faixa etária que mais se infecta, porque eles costumam frequentar áreas de risco como matas.

Sobre os cuidados, a infectologista conta que todos estão associados a evitar a picada do carrapato. "Se for fazer alguma trilha ou estiver em algum lugar que tenha a possibilidade de encontrar o vetor no solo o ideal e utilizar roupas de manga comprida, utilizar repelentes, checar sempre se há algum carrapato no corpo. A pessoa deve revisar se não foi picada por algum carrapato ao chegar em casa, inclusive nas roupas, mas sem esmagar para que não haja uma possível infecção", enfatiza.

Casos registrados no DF



2012 1

2013 1

2016 2

2019 1

O DF não tem registro de febre maculosa confirmado desde 2019

*informações da SES-DF

*Colaborou Carlos Silva, estagiário sob a supervisão de Hylda Cavalcanti



