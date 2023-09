Coronel da reserva da Polícia Militar, Mauro Brambilla morre aos 80 anos

O coronel da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Mauro Manoel Brambilla morreu nesse sábado (23/9), aos 80 anos. Ele recebeu o título de cidadão honorário de Brasília, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em junho de 2018.

A corporação emitiu uma nota lamentando o ocorrido. “Seus amigos o reconheciam como um homem de bom coração e fina educação civil e militar. Um grande defensor da Corporação em todos os Poderes do Estado”, diz um trecho da nota.

A Associação dos Oficiais da Reserva Remunerada e Reformados da PMDF e da CBMDF (Assor) também se manifestou. “Durante sua notável carreira, o Coronel Brambilla deixou um legado de liderança, determinação, paixão e comprometimento. Sua incansável luta pelas conquistas do nosso segmento será lembrada por todos”, destaca o texto divulgado.

O coronel da PMDF nasceu no Rio Grande do Sul e chegou ao Distrito Federal em 1971, onde ingressou na Polícia Militar e exerceu diversos cargos. Atualmente era membro e coordenador do Fórum das Associações Representativas dos Policiais e Bombeiros Militares do DF e tesoureiro da Associação dos Militares Estaduais do Brasil.

O corpo de Brambilla foi enterrado neste domingo (24/9), no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Ele deixa esposa, com quem foi casado durante 53 anos, além de quatro filhos e seis netos.