Quer se refrescar? O Correio dá dicas de lugares para aliviar o calor

O calor e a seca têm castigado os moradores de Brasília, que registrou altas temperaturas nos últimos dias. Para hoje, os termômetros apontam 34°C, com umidade relativa do ar variando entre 70% e 20%. Mas não faltam opções de lugares na cidade e nos arredores para passar os dias de calor intenso, como piscinas públicas, cachoeiras exuberantes e parques ecológicos.

O Lago Paranoá é considerado o mar de Brasília, com seus 80km de extensão e facilidade para chegar a uma das suas orlas. Isso, sem contar que ninguém precisa pagar para se refrescar nas suas águas. Além de render um belo mergulho no calor, tem esportes aquáticos, flyboard, canoagem, standup paddle, entre outros. Uma alternativa válida de frescor e diversão em meio à baixa umidade.











Bernardo Dias Andrade, de apenas 10 meses, foi levado pelos pais para um dia refrescante no lago. O calor provoca alergia no pequeno, o que faz com que apareçam manchas por todo o corpo. A mãe do garoto, Fernanda Dias Marques, explica que a atenção ao filho inclui vários banhos de tanque, mesmo antes de dormir, além de sempre manter a hidratação.

"A gente tentou também fugir da multidão, viemos hoje justamente por ser mais tranquilo", conta o pai Matheus Andrade de Almeida, 25, que preferiu levar Bernardo ao local ontem, para evitar a aglomerações de banhistas. "No final de semana, se não chegar cedo, fica lotado", ele diz.

No último sábado (23/9) os termômetros do Inmet registraram um novo recorde de calor. Com temperaturas de 35,7ºC em Ponte Alta do Gama. "Foi ruim, bem quente e até para dormir foi horrível", cita a baiana Sulamita de Souza, 27, que aproveitou a folga do trabalho para aliviar o calor no lago. Durante o período quente, a moradora do Paranoá espalha vasilhas cheias de água pela casa, para umidificar o ambiente, e não perde a chance de ir se refrescar. "Já está virando piaba", brinca Pablo Souza, 21, que a acompanha no dia de folga de Sulamita.

No Parque Nacional de Brasília, a Água Mineral, um dos maiores atrativos em dias de calor são as duas piscinas de água corrente, uma espécie de clube aberto à população. Os afloramentos do lençol freático e as minas d'água da época da construção da cidade deram origem à piscina Pedreira (a velha), levando a uma crescente demanda até a construção de uma segunda área de recreação, que é a piscina Areal (a nova).

O Parque Saburo Onoyama é uma opção para aqueles que não querem se deslocar até o Plano Piloto. Localizado em Taguatinga Sul, conta com diversas trilhas e pontes, sempre à sombra das grandes árvores que refrescam e umedecem o ar, mesmo na época seca do ano. Mas a parte mais disputada nesse calorzão é a piscina pública, ideal para a diversão nos dias quentes no DF.

Cachoeiras

Para aqueles que desejam uma experiência mais imersiva, uma boa opção para acabar com o calor são as cachoeiras que rodeiam a capital. Nelas, além de encontrar uma grande variedade de trilhas, lagos, cachoeiras e espaços para piqueniques, os visitantes podem desfrutar de momentos de paz e contemplação, conectando-se com a natureza.

A 30 quilômetros do Plano Piloto, na Região Administrativa de Santa Maria, existe uma queda d'água que encanta pelo tamanho e pelo charme. A Cachoeira do Tororó, que tem aproximadamente 20 metros de altura. O acesso ao local se dá por uma estrada de terra que sai da rodovia DF-140. O último ponto é o estacionamento próximo à entrada para a trilha. O percurso é de nível moderado, tem 1,5km e conta com alguns riachos até chegar à queda principal.

No coração do Cerrado, em Brazlândia, a Reserva Ecológica Poço Azul é um verdadeiro oásis ecológico, localizado a 45km do centro de Brasília. Com mais de 10 quedas d'água, consiste em um dos principais pontos de visitação dos candangos durante o calor intenso.

Ainda em Brazlândia, a Reserva Ecológica Chapada Imperial é outra opção. A beleza natural do lugar atrai pessoas de todos os cantos do Brasil. E isso não é diferente com os brasilienses, que chegam a lotar o local, durante os fins de semana e no período de seca. Assim como o Poço Azul, a Chapada Imperial também é bastante procurada por aqueles que desejam aplacar as altas temperaturas dos períodos mais quentes.

Previsão de chuva

Ontem à tarde houve pancadas de chuva em áreas isoladas do DF. Apesar disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o clima hoje continua quente e abafado. O próximo sábado e domingo (30/9 e 1º/10) devem ser chuvosos.

