Carlos Silva*

O céu ensolarado e com poucas nuvens deixou os ipês amarelos do DF ainda mais bonitos - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O calorão pode dar uma trégua em alguns pontos da capital federal nesta segunda-feira (21/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chance de chuvas isoladas no DF. Esse cenário oferece um alívio bem-vindo após os dias recentes de calor intenso.

Em algumas regiões o clima de deserto segue firme. Os termômetros de Brasília marcaram temperatura mínima de 14°C e a máxima deve chegar aos 32°C. Já a umidade relativa do ar ficou com índices relativamente baixos, com máxima de 95% pela manhã e mínima podendo chegar a 20% nas horas mais quentes do dia.

Todas essas condições geraram um lindo cenário para quem acordou cedo na manhã desta segunda-feira. O céu ensolarado e com poucas nuvens deixou os ipês amarelos do DF ainda mais bonitos.

Vale lembrar que o DF teve, no último domingo (21/8), a temperatura mais alta desde o começo do ano, com 33,1°C, em Águas Emendadas. A previsão é de que esse recorde seja superado ainda essa semana.

Alerta

O meteorologista Heráclio Alves explica que, apesar da possibilidade de chuva, o DF ainda continua numa estação seca e há chance de alerta para a região. “Devemos ter ao menos um alerta amarelo para baixa umidade”, antecipou.

Nesse panorama, é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde. Confira algumas dicas separadas pela Defesa Civil para lidar com o tempo seco:

Manter uma boa hidratação (água, sucos naturais, água de coco, etc). Portar sempre que possível uma garrafa para reposição de líquidos;

Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico;

Utilizar hidratantes labiais e cremes corporais para evitar ressecamento;

Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa;

Manter a adequada limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas;

Dar especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias;

Reduzir ou suspender, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia;

Dar preferência a refeições leves; e

Usar roupas leves, chapéu ou boné.

Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes.