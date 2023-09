Um homem de 69 anos foi esfaqueado após ser vítima de um assalto. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (25/9), no Parque Ecológico de Águas Claras. A vítima foi socorrida e levada estável para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o socorro de uma vítima de arma branca por volta das 20h17, no Parque Ecológico de Águas Claras. No local, o idoso de 69 anos foi encontrado com ferimentos de perfuração nas costas.

Aos bombeiros, o idoso relatou que foi vítima de assalto enquanto fazia uma caminhada no parque. Ele foi atendido e transportado estável, consciente e orientado para o Hospital Regional de Taguatinga.



Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) disse suspeitar que o assalto tenha sido cometido por um grupo de adolescentes que moram em outras regiões administrativas do DF e que estão se passando por moradores em situação de rua e praticando crimes em Águas Claras.

Ainda segunda a nota, a corporação afirmou que monitora o grupo e já os apreendeu algumas vezes.

“Em muitos casos, a ocorrência ficou em apuração. Acrescentamos que há um concurso em andamento para aumentar o efetivo e dar mais segurança à população de Águas Claras e de todo o Distrito Federal. No momento, o certame está suspenso pela Justiça. A PM ressalta que os índices criminais da região são baixos graças ao policiamento ostensivo realizado pela Corporação”, destacou em nota.