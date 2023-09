Traficantes de armas são alvos de operação da PCDF com mais de 200 policiais

Uma organização criminosa armada especializada no comércio interestadual de drogas e armas de fogo foi alvo de uma megaoperação desencadeada pela 5ª Delegacia de Polícia (área central) na manhã desta quarta-feira (27/9). Mais de 200 policiais civis cumprem 15 mandados de prisão temporária e 33 de busca e apreensão no DF e em Águas Lindas de Goiás, no Entorno.







Ao longo de um ano e um mês, a polícia identificou e mapeou a atuação do grupo. As investigações começaram no final de agosto do ano passado, quando dois homens foram presos por tráfico de drogas após terem sido flagrados transportando uma grande pedra de crack em um armazenamento secreto no carro em que estavam.

A análise do material apreendido com os autores possibilitou a polícia chegar em uma organização criminosa armada, da qual os dois faziam parte. No decorrer das diligências, os investigadores da 5ª DP identificaram outros integrantes do grupo, entre fornecedores e consumidores, que atuavam também no comércio ilícito de armas de fogo.

Tráfico de drogas

Em relação ao comércio de drogas, a PCDF descobriu que a organização criminosa adquire os entorpecentes no Distrito Federal e em outros estados, como em Goiás e no Mato Grosso, o que comprovou o caráter interestadual do bando investigado.

No Distrito Federal, o grupo criminoso atua com a venda de drogas no Plano Piloto e nas regiões da Estrutural, Taguatinga, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Ceilândia.

A operação Tifão, desencadeada nesta sexta, conta com o apoio do DPC, da DOE/PCDF, SOC/DOE/PCDF e da DOA/PCDF. Os mandados estão sendo cumpridos na Estrutural, em Taguatinga, no Riacho Fundo, no Riacho Fundo II, em Águas Claras, em Arniqueiras, na Feira dos Importados, em Ceilândia e na cidade de Águas Lindas.

“O nome Tifão refere-se a um gigante da mitologia a quem imputavam os gregos a paternidade dos ventos ferozes e violentos. É filho de Gaia e de Tártaro. Tifão era identificado com o gigante Set, responsável pela seca do Nilo, e que, por inveja de sua fecundidade, o matara. Set será vingado depois por seu filho Hórus. Junto à esposa Equidna, Tifão foi pai de vários dos monstros que povoam as aventuras de heróis e deuses, tais como: o Leão da Nemeia, combatido por Hércules; a Hidra de Lerna ou a Esfinge, na fusão com os mitos nilóticos; dos cães Ortros e Cérbero.”