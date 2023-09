Quinta-feira (28/9) é último dia de inscrições para o Programa Qualifica-DF

Nesta quinta-feira (28/9), encerram as inscrições para o QualificaDF, programa de capacitação profissional oferecido gratuitamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF). São mais de 8 mil vagas disponíveis em 40 cursos. Áreas como açougueiro desenvolvedor de aplicativos, cuidador de idosos e atendente de pet shop, estão disponíveis. Os cursos serão ministrados pelo instituto Praxis Pesquisa e Educação. As inscrições, grade horária, vagas e endereços das unidades podem ser consultadas no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Segundo a Sedet, os alunos receberão vale-transporte, lanche, certificado, material didático e contam com seguro contra acidentes pessoais. Ao todo, são 240 horas de aulas, sendo 20 horas ministradas a cada semana.



Conforme, ainda, informações da secretaria, o GDF procurou entender a realidade do emprego na Capital Federal, para direcionar os cursos de acordo com as exigências do mercado de trabalho. Os interessados em se inscrever no programa precisam ser pessoa física, brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro em situação regular no país, que esteja em busca de nova qualificação ou requalificação profissional nas áreas dos cursos ofertados. A idade mínima para participar do projeto é 16 anos e o aluno deve possuir escolaridade compatível com o curso do seu interesse.



Locais de aulas:



- Asa Sul (SCS Quadra 04, Bloco A, Lote 106/136 – Ed. Centro Oeste)

- Guará (QE 11 – Faculdade Icesp)

- Paranoá (Quadra 25, Conjunto A, Lote 18/19)

- Planaltina (Quadra 04, Conjunto J, Lote 60/59 – 1 piso, Setor Residencial Leste)

- Taguatinga (Área Especial 13, St. G Norte, QNG 39 – Colégio JK)

* Texto de Luis Fellype Rodrigues, estagiário sob a supervisão de Hylda Cavalcanti