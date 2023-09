Governador recebe honraria pelos trabalhos em defesa dos recursos públicos

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) entregou comendas da Ordem do Mérito de Contas Ruy Barbosa a autoridades e personalidades que, no exercício de suas funções, prestaram serviços relevantes para a defesa dos recursos públicos. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha foi um dos agraciados pela comenda nesta terça-feira (26/9).

A solenidade foi conduzida pelo presidente da corte de fiscalização, o conselheiro Márcio Michel. O governador do Distrito Federal destacou o trabalho do TCDF e reforçou que todos os secretários são orientados a prestar esclarecimentos à corte quando necessário.

“O Tribunal de Contas é um parceiro importante para prestarmos informações, com lisura na fiscalização, todos os servidores deste Tribunal prestam um serviço excepcional ao Distrito Federal. Minha orientação a todos os secretários é que prestem os esclarecimentos necessários referentes as suas pastas a este órgão para que a população saiba como estamos realizando nosso trabalho”, destacou o governador.

“O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) é um órgão fiscalizador ao qual trabalhamos diuturnamente para darmos uma resposta direta à sociedade de como está sendo usado o dinheiro público. Nosso trabalho é fiscalizar. Não é querer massacrar, atrapalhar, mas a fiscalização tem que ser feita e nosso interesse é fiscalizar com consciência, tranquilidade, para fazermos com que o dinheiro público seja bem empregado”, ressaltou Márcio Michel.

A solenidade fez parte das atividades alusivas aos 63 anos do Tribunal, e começou às 14h, no plenário do TCDF. Entre os homenageados estavam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; o ministro do Tribunal de Contas da União, Aroldo Cedraz de Oliveira; o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; o presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado distrital Welington Luiz , entre outras autoridades.

Também foram agraciados servidores da ativa e aposentados do TCDF que prestaram serviço de qualidade e excelência no âmbito de suas funções. Após a Sessão Especial, houve apresentação de um quinteto da Orquestra Sinfônica de Brasília no Salão Negro do Edifício-Sede.