Defensoria Pública se reúne com regionais de ensino do DF

Correio Braziliense

Estão abertas as inscrições para o 1º Café da Defensoria com as Regionais de Ensino do Distrito Federal: Relações Humanas: Justiça e Sustentabilidade. O evento ocorre no dia 26 de outubro, às 10h, mas os preparativos já estão em andamento. A programação completa pode ser conferida no site da Defensoria Pública do DF (DPDF), onde também é possível realizar a inscrição.

Umas das novidades para essa edição é o anúncio de uma nova Unidade Móvel de Atendimento Itinerante da DPDF, também conhecida como Carreta da Defensoria, que atenderá exclusivamente escolas públicas do DF. Além disso, no encontro, será lançada a plataforma de Ensino a Distância (EaD). O recurso ficará à disposição da rede pública de ensino e terá promoção de atividades colaborativas com certificado.

No encontro também serão apresentadas 26 cartilhas temáticas do Roteiros do Conhecimento. As publicações são desenvolvidas com a colaboração de diversos servidores e defensores públicos e abordam temas como idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência etc.

A programação também prevê a apresentação do projeto Defensoria nas Escolas. A iniciativa visa garantir aos estudantes, professores e servidores da rede pública acesso a informações sobre direitos e deveres mediante as áreas de interesse da comunidade escolar, noções de cidadania e sobre a Defensoria Pública do DF. Também será apresentado sobre a atuação da Escola de Assistência Jurídica (Easjur) e ações da Subsecretaria de Mediação e Cultura de Paz da DPDF.

Evenin Ávila, defensor público e diretor da Easjur, comemorou a iniciativa e ressaltou que investir em novas atividades é fundamental para atingir resultados efetivos. O defensor público-geral, Celestino Chupel, também destacou a importância da ação, principalmente pelo anúncio da Unidade Móvel de Atendimento. Para ele, esse recurso é essencial para dar atendimento a quem tem dificuldades de deslocamento para buscar assistência jurídica.



O objetivo do evento é estreitar laços entre comunidade educacional, como coordenadores, gestores e demais membros da Educação do DF e compartilhar informações relevantes com esses públicos.