Governo anuncia internet em todas as escolas públicas até 2026

O governo federal anunciou nesta terça-feira (26/9) que vai implementar acesso à Internet a todas as escolas públicas até 2026. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas foi lançada em evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros de Estado.

A estratégia lançada hoje reúne outros programas já em andamento da Educação. Para atingir o objetivo, o governo quer energia elétrica em todas as unidades de ensino, ampliação da rede de Internet por fibra ótica ou satélites, wi-fi de qualidade que possa ser acessado simultaneamente pelos alunos e disponibilização de equipamentos, como computadores, celulares e tablets, aos estudantes.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Educação. Segundo o chefe da pasta, Camilo Santana, existe uma série de desafios para a implementação do programa. "Nós ainda temos escolas sem energia no Brasil, ou não tem energia de fontes renováveis. Vamos levar energia elétrica a todas as escolas públicas que ainda não a tenham", pontuou.

Ao todo, são 138,3 mil escolas públicas no Brasil. Os programas englobados pela estratégia são: Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações (Fust), Programa Aprender Conectado, Lei de Conectividade, Wi-Fi Brasil, Programas Norte e Nordeste Conectados e Política de Inovação Educação Conectada (PIEC).

Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a pasta vai contribuir com o fornecimento da infraestrutura para a conectividade. Em seu discurso, ele elogiou ainda a decisão de Lula de incluir o tema, junto com a inclusão digital, nas diretrizes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"O acesso à Internet é um instrumento de desenvolvimento econômico e social no nosso país", declarou. Ao todo, os programas devem receber investimento de R$ 8,8 bilhões até 2026.