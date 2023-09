Alívio! Os brasilienses viram, com alívio, novas chuvas na madrugada de quarta (28/9) para quinta-feira (29/9). O tão esperado fenômeno ocorreu após um prolongado período de calor intenso. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma leve queda nas temperaturas acompanhadas de chuvas deve se manter até o fim de semana.

Quem saiu de casa nesta manhã encontrou clima mais ameno. Na capital federal, a mínima foi de 19°C. A máxima deve ficar em 32°C. Números bem-vindos em relação aos dias anteriores, em que os termômetros beiraram os 35°C.

O tempo deve ser acompanhado de uma leve alta na umidade relativa do ar. Nas primeiras horas do dia, o índice deve se manter em 90%. Porém, nas horas mais quentes, a umidade deve baixar aos 40%.

Trégua, mas nem tanto

Apesar do breve alívio, os brasilienses ainda não poderão respirar totalmente tranquilos. Segundo Cleber Souza, meteorologista do Inmet, o DF ainda deve ter dias com “sensação de sauna”. “O calor não diminui muito. Como temos muitas nuvens, ainda teremos um dia muito abafado. Isso acontece, porque as nuvens acabam retendo calor”, explicou.

O especialista, no entanto, ressalta que esse contrato entre calor intenso, tempo abafado e chuvas isoladas é normal para o período. “Antes tínhamos um sistema que impedia a formação de sistemas que causassem chuva. Agora tivemos um aumento na nebulosidade da região central do país, o que possibilitou a ocorrência de chuvas. Não é algo atípico para a época”, afirmou.

Alerta

Apesar da alegria pela chegada das chuvas, é importante que os moradores estejam preparados para possíveis impactos. O DF está com alerta amarelo para tempestade. Souza informou que os especialistas do Inmet devem se reunir pela manhã para avaliar a possibilidade de aumentar o grau de severidade do aviso, que estava em status laranja anteriormente.

O instituto recomenda que a população esteja atenta às informações de segurança e evite áreas de risco durante as tempestades. Em caso de rajadas de vento, não é recomendável se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de descargas elétricas e queda.

Também é aconselhável não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. E, em caso de dúvidas, entre em contato com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).