Ibaneis comparece à posse do ministro Luís Roberto Barroso, no STF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, nesta quinta-feira (28/9), da posse do ministro Luís Roberto Barroso, como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele entrou na Corte sem conversar com os jornalistas. O compromisso estava previsto na agenda oficial do chefe do Executivo local.

Barroso toma posse, nesta tarde, como presidente da Suprema Corte. Também compareceram ao evento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); e os presidentes do Senado e da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente.

O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, a ministra da Igual Racial, Anielle Franco, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, o ministro da Justiça, Flávio Dino, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno também compareceram. A cerimônia também contou com a presença da empresária Luíza Trajano.